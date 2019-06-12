والدة الشاب المصاب بالتوحد عن صورته مع دينا الشربيني: "استنته برة السفارة ووعدت بزيارته"

ابتسامة واسعة ارتسمت على وجه الفنانة دينا الشربيني، في لقطة عفوية وثقتها كاميرا هاتف شاب مصاب بالتوحد يُدعى ياسين عزمي، وهو يلتقط معها "سيلفي"، معبرًا عن سعادته برؤيتها للمرة الأولى.

صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركتها "ليلي محسن" والدة الشاب، وأرفقتها بتعليق: "النهارده ابني قابل الممثلة دينا الشربيني في السفارة، سمعته بيتكلم عليها فراحت له تعرفه بنفسها وتسلم عليه، وهو عنده توحد، وكان مبسوط أوي"، متابعة: "لأن ممنوع استخدام التليفونات داخل السفارة، دينا وعدته تستناه بره لحد ما يخلص دوره وفعلا طلع لقاها في انتظاره، أنا عمري ما شوفته سعيد بالطريقة دي"، الأمر الذي تفاعل معه الرواد، مشيدين برد فعل "الشربيني" تجاه الشاب.

"كان رايح يخلص ورق الفيزا عشان يسافر إنجلترا يتعالج لأن حالته بتدهور".. بتلك الكلمات بدأت والدة الشاب الحديث، موضحة أن نجلها يدرس في مدرسة "الفرسان" لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها تحدثت مع طبيب بالخارج لعلاج ابنها صاحب الـ 16 عاما، بسبب سوء حالته.

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وتابعت: "دينا كانت هناك وسمعته وهو بيتكلم عنها مع جده لما شافها، قامت هي راحتله تتصور معاه، لكن لأن التليفونات والتصوير ممنوع داخل السفارة، فضلت مستنياه في الشارع لحد ما طلع، زي ما وعدته، واتصورت وخدت رقمه".

وأضافت: "الفنانة حضنته وباسته واتصورت معاه وكان مبسوط أوي لما رجع، ولما شافت البوست اللي كتبته، بعتت له رسالة صوتية إنها مبسوطة بيه، وإنها هتزورنا قريب في البيت عشان تقعد معاه".

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