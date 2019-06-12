10 أطعمة تخلصك من إدمان السكر.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو السكر من المواد الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذلك من يريدون إنقاص وزنهم يجب عليهم تجنبه واستبداله بأطعمة أخرى. هناك أطعمة تخلصك من إدمان السكر، وفقًا لـ"سكاي نيوز"، منها: لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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