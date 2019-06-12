أطعمة يجب تجنبها نهائيا للتخلص من الكرش.. هل تتناول أحدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو

تراكم الدهون في منطقة البطن على وجه التحديد أمر يصعب التخلص منه حتى مع اتباع أنظمة غذائية تهدف لإنقاص الوزن، ومع ذلك أكدت "تيري آن نانس" خبيرة تغذية أن خفض الدهون في منطقة البطن قد يكون ممكنا من دون الاضطرار لممارسة التمارين الرياضية، بل يكمن في تغيير الطعام الذي نأكله.

وضعت خبيرة التغذية قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها نهائيا للتخلص منن دهون البطن، وفقًا لـ"ديلي ستار" وهي:

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