لتجنب الدوخة والهبوط.. 4 نصائح احرص عليها عند اتباع أنظمة الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان أشرف: يتكبد الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، عناء الشعور بالدوخة والإرهاق والهبوط عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية "الدايت"، فضلًا عن ممارسة التمارين الرياضية، للحضول على قوامٍ ممشوق وجذاب. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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