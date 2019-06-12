في يومها العالمي.. فوائد مذهلة لـ الفلافل أبرزها الوقاية من سرطان الثدي

إحدى المأكولات الشعبية، التي ارتبطت بتراثنا المصري القديم، عرفها وأعدها الأقباط لتناولها بأيام الصيام، حتى أصبحت أكلة تقليدية بين مسلمي ومسيحي البلد.

"الفلافل" التي حاولت إسرائيل مؤخرًا سرقة هذا الطعام الشعبي، إلا إن في مسابقة البطولة العالمية للفلافل جرى إثبات أن أصول الفلافل تعود إلى المصريين.

وفي اليوم العالمي للفلافل، يرصد "هن" فوائدها الصحية:

تساعد الفلافل على مد الجسم بالبروتينات، بسبب احتواءها على بقوليات عالية، فضلًا عن كونها خافضة للدهون.

تحتوي الفلافل على دهون مُشبعة وصحية، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم ورفع الجيد، فضلًا عن حماية القلب.

مد الجسم بالطاقة بسبب احتواءها على كمية عالية من الألياف الغذائية.

بناء الجسم والعضلات.

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الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

مد الجسم بالحديد، المُعزز لخلايا الدم الحمراء.

تجنب خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الحماية من خطر الإصابة بمرض السكري.

تعزيز وظائف الجهاز الهضمي.

خفض السعرات الحرارية، والإحساس بالشبع.

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