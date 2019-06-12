صور| خطيب مايا خليفة يحتفل بذكرى ارتباطهما: أحبك بشدة

بصورة وعبارة رومانسية، احتفل الطباخ السويدي "روبرت أنبديرج"، على مرور عام على ارتباطه من ممثلة الإغراء المعتزلة مايا خليفة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر "روبرت" أثناء احتضانه "مايا" التي أطلت بأزياء سوداء، مزينة بنقوش حمراء اللون، معلقًا: "ذكرى سنوية سعيدة.. أحبك بشدة"، لترد عليه قائلة: "أنا أنظر إليك، كما أنظر لطعامي المفضل القادم نحوي في المطعم".

بالفيديو مايا خليفة تسيء للمرأة اللبنانية: "لسن محافظات"

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على 47 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات من مختلف دول العالم، أبرزها: "لا أصدق أنه يوجد رجل يرتبط بمايا رغم ماضيها السيء"، و"أنتما رائعان"، و"اتمنى لكم حياة سعيدة"، و"اعتقد أن هذه العلاقة لن تستمر طويلا".

Advertisements

مايا خليفة ليست الأولى.. فنانات اعتزلن الأفلام الإباحية لأسباب مختلفة

أعلنت ممثلة الإباحية المعتزلة مايا خليفة، عن خطبتها للطاهي السويدي، كما نشرت صورة لخاتم الخطوبة، حيث عرض عليها روبرت أنبديرج صاحب الـ26 عامًا، الزواج خلال عشاء رومانسيا في شيكاغو، في مارس الماضي.

​