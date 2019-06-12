بصورة وعبارة رومانسية، احتفل الطباخ السويدي "روبرت أنبديرج"، على مرور عام على ارتباطه من ممثلة الإغراء المعتزلة مايا خليفة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".
وظهر "روبرت" أثناء احتضانه "مايا" التي أطلت بأزياء سوداء، مزينة بنقوش حمراء اللون، معلقًا: "ذكرى سنوية سعيدة.. أحبك بشدة"، لترد عليه قائلة: "أنا أنظر إليك، كما أنظر لطعامي المفضل القادم نحوي في المطعم".
بالفيديو مايا خليفة تسيء للمرأة اللبنانية: "لسن محافظات"
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على 47 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات من مختلف دول العالم، أبرزها: "لا أصدق أنه يوجد رجل يرتبط بمايا رغم ماضيها السيء"، و"أنتما رائعان"، و"اتمنى لكم حياة سعيدة"، و"اعتقد أن هذه العلاقة لن تستمر طويلا".
مايا خليفة ليست الأولى.. فنانات اعتزلن الأفلام الإباحية لأسباب مختلفة
أعلنت ممثلة الإباحية المعتزلة مايا خليفة، عن خطبتها للطاهي السويدي، كما نشرت صورة لخاتم الخطوبة، حيث عرض عليها روبرت أنبديرج صاحب الـ26 عامًا، الزواج خلال عشاء رومانسيا في شيكاغو، في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| خطيب مايا خليفة يحتفل بذكرى ارتباطهما: أحبك بشدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.