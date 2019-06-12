أفضل طريقة للتخلص من الشعر الأبيض دون صبغة

يعتبر الشعر الأبيض من المشاكل التي تؤرق معظم الأشخاص سواء من الرجال أو السيدات، فالشعر الأبيض يظهر أحيانًا دون سبب لبعض الأشخاص وهذا المظهر يؤثر بصورة سلبية على الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة المستعصية.

واذا كنتي تحاولين الابتعاد عن الصبغات المضرة للشعر، يمكنك أن تتعرفي على طريقة طبيعية لإخفاء الشعر الأبيض دون ألوان، وذلك من خلال وصفة الزنجبيل مع العسل الأبيض وزيت الزيتون.

فما عليك إلا خلط المكونات معًا جيدًا ووضعها على الشعر الأبيض وتغطيه بغطاء الشعر واتركيها من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، وبذلك تكوني تخلصتي من الشعر الأبيض دون صبغات.

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