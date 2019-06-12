وفاء عامر تشارك جمهورها بفيديو لزوجها وابنها: "عيالي الاتنين"

شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها بمقطع فيديو جديد، يظهر فيه نجلها وزوجها المنتج محمد فوز، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهر المقطع زوجها بصحبة نجلها، وهو يوجه له رسالة مازحًا: "أكيد مش مصدقين أن أنا أبوك، ربي دقنك زيي". وعلقت "عامر" على الفيديو، قائلة: "عيالي الاتنين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر، كان مسلسل "دليدا"، الذي عُرض رمضان الماضي، مع الفنانة ياسمين صبري.

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