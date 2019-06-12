شاركت الفنانة وفاء عامر، متابعيها بمقطع فيديو جديد، يظهر فيه نجلها وزوجها المنتج محمد فوز، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهر المقطع زوجها بصحبة نجلها، وهو يوجه له رسالة مازحًا: "أكيد مش مصدقين أن أنا أبوك، ربي دقنك زيي". وعلقت "عامر" على الفيديو، قائلة: "عيالي الاتنين".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر، كان مسلسل "دليدا"، الذي عُرض رمضان الماضي، مع الفنانة ياسمين صبري.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تشارك جمهورها بفيديو لزوجها وابنها: "عيالي الاتنين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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