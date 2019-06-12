طريقة عمل الكباب من اللحم الضاني على طريقة نجلاء الشرشابي

الكباب من الأكلات الرائعة التي تمتاز بطعمها الشهي، حيث يمكن تحضيرها من خلال إضافة بعد الخضروات إليها لكي تكون وجبة متوازنة ذات قيمة غذائية عالية.

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها "على قد الأيد"، المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، طريقة تحضير الكباب في المنزل بخطوات بسيطة.

المقادير

نصف كيلو جرام لحم ضأن من منطقة الكتف ناعم.

بصلة وسط مفرومة.

طماطم متوسط الحجم.

فليفلة خضراء.

1حزمة بقدونس، للتزيين.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

يجري تتبيل اللحم بالبصل والطماطم والفلفل الأسود، وضعها بالثلاجة لمدة ساعتين مغطاه بورق فويل.

ضعي اللحمة في أسياخ الشواء، ويجب أن تكون عريضة نسبياً.

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بحيث تكون على شكل أصابع طويلة وسميكة نسبياً، ثم يجري وضع السيخ فوق الفحم وبحيث تكون مرتفعة عنه بمقدار 5 سم.

ويجري تقليب الأسياخ من وقت لأخر حتى تمام النضج.

بعد ذلك، يجري وضع مجموعة من الفلفل الأخضر والطماطم في أسياخ، ويتم وضعها على النار للشواء وتزين بالقدونس.

تقدم مع سلطة الطحينة.

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