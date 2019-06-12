بالصور| إليسا أكثر نحافة في أحدث إطلالتها.. ومتابعوها: سلامة قلبك

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورا جديدة لها بصحبة صديقة له، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت من خلالها أكثر نحافة.

وظهرت "إليسا" بشعر "جاف" ومكياج بسيط يكشف عن إرهاقها، كما ارتدت أزياء كاجوال شتوية، جمعت بين الأبيض والأسود والأزرق.

وخلال 15 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 41 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، من متابعيها المتمنين لها الشفاء العاجل، أبرزها: "شكلك تعبان أوي، بإذن الله تبقي كويسة قريب"، و"سلامة قلبك يا ملكة الإحساس"، و"نصلي من أجلك يا إليسا".

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وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، تعاني من تورم في يديها، كأثر جانبي من تلقيها العلاج من سرطان الثدي، الذي شفيت منه العام الماضي.

وأعلنت الفنانة خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم يدها، نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات، 15 فبراير الماضي.

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وكانت إليسا نفت الأخبار المتداولة، حول إجرائها عملية جراحية جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغردت: "أنا بخير.. لا أجري عملية جراحية.. إنما مجرد علاج عادي بسبب مضاعفات العمليات.. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة.. بحبكن".

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