4 بدائل للتكييف للتغلب على حرارة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

مع غلاء أسعار التكييفات يلجأ البعض إلى استخدام طرق أخرى للشعور بالبرودة والتغلب على حرارة الصيف، خاصة في نهار رمضان.

وبجانب أسعاره العالية، فأن التكييف يسبب بعض الأمراض للعظام والمفاصل بالإضافة إلى أنها تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية. وبحسب موقع "الإمارات 24"، هناك بعض البدائل الطبيعية التي تساعدك في الشعور بدرجة حرارة أقل، وهي:

الملابس الخفيفة

ارتداء الملابس الخفيفة داخل المنزل، ويفضل الألوان الفاتحة منها وخاصة الأبيض الذي يعكس الضوء والحرارة ولا يسمح لها بالنفاذ إلى الجسم، كما أن نوعية القماش تساعد على التخفيف من الحر وينصح بارتداء الملابس القطنية وتجنب الملابس البوليستر والنايلون.

تركيب مظلات الشمس

تركيب مظلات في الأماكن المعرضة للشمس في المنزل شئ ضروري وسيمنع الحرارة العالية من النفاد للمنزل، وكذلك الحال بالنسبة للنوافذ التي يجب أن تحجب عن أشعة الشمس بواسطة ستائر مناسبة تستطيع أن تعكس الحرارة وتمنع امتصاصها.

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المراوح

تعطي المراوح شعور بالانتعاش حيث تحرك الهواء داخل الغرفة، وتخفف من شدة الحر فيها وخاصة في أوائل الصيف وبداية الخريف عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.

الطهي خارج المنزل

الصيف وقت مثالي لحفلات الشواء في حديقة المنزل، وقضاء أوقات جميلة فيها مع الأهل والأصدقاء ويساعد ذلك على تخفيف الحرارة الناتجة عن طهو الطعام داخل المنزل.

الاغتسال بالماء الفاتر

الاغتسال مفيد للجسم لاعطائه التبريد اللازم وأيضا الشعور بالانتعاش، كما أنه يجدد النشاط ويقضي على حالة الخمول المصاحبة للحر، وينصح بتناول كميات كبيرة من الماء أثناء الصيف.