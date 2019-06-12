"شمس يا شموسة".. طبيب يشرح كيف يمكن إعادة أسنانك المكسورة: "مترميهاش تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أية شطوري:

هل تعرضت أسنانك من قبل للضرر أو للكسر؟ بالفعل قد تواجهنا هذه المشكلة ونحتاج إلى زرع أسنان بديلة، لكن هل تعلم أنه يمكن إعادة أسنانك المكسورة إلى مكانها؟

يقول الدكتور أحمد نبيل جراح الفم والأسنان بمستشفى مطروح العام، إنه يمكن استرجاع الأسنان التي يفقدها الشخص بسبب حادث ما، مشيرًا إلى ضرورة معرفة تكوين شكل الأسنان واللثة لاستيعاب طريقة استرجاعها.

وأضاف لـ"الخليج 365": "الأسنان تتكون من عدة طبقات هي: "المينا، والعاج، والعصب أو الجذور"، وآخر طبقة هي الأساسية لصحة وتثبيت الأسنان؛ لذلك يعاني كثيرون من مرضى الشكر من مشاكل خلع وتسوس، بسبب ضعف هذه الطبقة الناتج من عدم ضبط مستوى السكر في الدم.

وتابع: "توجد ما بين الجذور والعظام أربطة تسمىperiodontal ligament ، لها خصائص عدة أهمها تسهيل عملية الخلع، إذا كانت تعاني من مشاكل تسوس أو كسر".

وتختلف قوة الأسنان والأعصاب والعظم وفقًا للمراحل العمرية المختلفة؛ فعظام اللثة للطفل الصغير ليّنة عكس الأسنان نفسها الأقوى، لدرجة أنه يمكن للأسنان أن تكسر اللثة والعظام، ومع الوقت تختلف المعادلة لتكون الأسنان هي الضعيفة لكبار السن والشباب والتي يمكن أن تتأذي بشكل كبير قبل عظام اللثة وقد تصل إلى الكسر حال تعرضك للسقوط أو الاصطدام، بحسب جراح الفم والأسنان.

كما يساعد على خلع أو استرجاع الأسنان، الشكل التشريحي لجذور الأسنان في الفم التي تتكون على "قرطاس"، وتكون عريضة ناحية اللثة، ما يُسهل عملية الاسترجاع أو حتى الخلع.

وحدّد جراح الفم والأسنان، مجموعة من الخطوات لإعادة الأسنان المكسورة أو المخلوعة لمكانها:

1-أن يكون لديك ثبات انفعالي تجاه الحادث، والتصرف بحكمة وسرعة في الخطوات المقبلة.

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2- قم بمسك الأسنان المخلوعة أو المكسورة من التاج وليست من الجذور (من الناحية العالية)؛ لعدم تمزيق الأربطة التي توجد بالجذر.

3-ضع الأسنان المكسورة في كوب لبن أو مياه بالملح، لأنه يستخدم كمطهر وفي التغذية للأسنان.

4-ضع مكان الأسنان المخلوعة قطنة بها محلول من الماء بالملح أو قطنة باللبن، لتحافظ على أربطة العظام سليمة وحية لاستعادتها عند الطيب.

5 الأسنان المخلوعة داخل تكون لصاحبها، وليس أي شخص آخر، تجنبا لنقل الأمراض الفيروسية.

6-التوجه مباشرة إلى أقرب طبيب أسنان في مدة لا تزيد عن 45 دقيقة، وحشو عصب الأسنان قبل تركيبها مرة أخرى في مكانها، وهذا بسبب تمزق العصب والجذور، فيتم حينها حشو عصب للجذور ويتم عملية التركيب مرة أخرى.

7- يتم ربط الأسنان المخلوعة مع الأسنان الطبيعية، بطريقتين: إما بالليزر أو بالأسلاك الربطة.

8-إذا حدث كسر فقط في الأسنان وليس خلع كامل، تختلف طرق الاسترجاع ولكن يحدد الطبيب الأفضل لك حسب حالتك، سواء كان خلع أو حشو أو تركيب جزء تجميلي، بواسطة حشو ليزر إذا كان الكسر في "التاج" أي الجزء الأول في الأسنان من أعلى.

9- يمكن استرجاع أسنان الأطفال المكسور، لا يُفضل عدم تبديلها إلا بشكل طبيعي، خصوصًا في عُمر من 3 إلى 11 سنة.