تألقي بالأيلاينر الملون للمسة أكثر شبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 07:43 مساءً - من الصيحات الرائجة بشكل كبير هذا الموسم، هو اعتماد الأيلاينر الملون، بعد سنوات من اعتماد الأيلاينر الأسود برسوماته المختلفة، أصبح لدينا الكثير من الألوان المنعشة والمميزة التي تُنعش طلالتكِ، وتضيف لها مزيدًا من الحيوية بخاصة بموسم الصيف. ولهذا اخترنا لكِ رسومات بالأيلاينر لتلهمكِ أفكارًا مميزة لمكياج عيونِك، جرّبيها هذا الموسم .



من اللمسات الرائجة أن تختاري الأيلاينر بألوان فاقعة، مثل الأزرق الفاقع مع سحبة طائرة، من الممكن أن تطبقي معها مكياج عيون برونزيًّا لامعًا، وأحمر شفاه نود، لأنه عادة هذه الألوان يناسها اختيار مكياج ناعم، حتى لا تبدي متكلفة.

رسومات أيلاينر ملونة



باطلالة صيفية جذابة، يمكنكِ اعتماد هذا اللوك باختيار اللون الاصفر داخل زوايا العيون للجفن السفلي، واعتمدي فوق الجفن العلوي أحد الألوان الفاقعة كالفوشي، مناسب لصاحبات البشرة الفاتحة، من الممكن أن تعتمدي معه لوك جريئًا، بأحمر شفاه بأحد الألوان الفاقعة كالفوشي، مع أحمر الخدود الخوخي.



إذا كنتِ لا تجيدين عمل رسمة الأيلاينر، فيمكنكِ اختيارها بظل الجفون الملون، سيكون أسهل في التطبيق باعتماد الفرشاة، كما أنكِ لستِ مضطرة إلى اعتماد خط واضح وصريح من ظل الجفون، كهذه الرسمة من ظل الجفون الميتالك، لكننا ننصحكِ بهذه الحالة بخاصة وإن كنتِ من ذوات البشرة الدهنية، باعتماد برايمر أو مثبّت حتى يحافظ على شكل الرسمة بالأيشادو، ولا يتغير شكلها مع الطقس الحار.

الأيلاينر الملون داخل وخارج العينين



الأيلاينر بالغلوس الملو اعتمديه كطبقة أيشادو، كهذا اللوك باللون الاصفر لظل الجفون العلوي، وطبقي فوقه خط أيلاينر طائرًا باللون الفوشي، لاطلالة شبابية أكثر، مناسِبة للمراهقات، على الشاطئ في الإجازة .



رسومات الأيلاينر المفرغة من الصيحات الرائجة بشكل كبير، وقد اعتمدتها كثير من النجمات هذا الموسم، طبقيها للمسة مختلفة ومميزة هذا الموسم.



إليكِ بهذا الألبوم رسومات أيلاينر ملونة جربيها .