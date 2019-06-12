ألوان احمر الشفاه لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 07:43 مساءً - يبرز المكياج من خلال التألق بألوان احمر الشفاه. الوان احمر الشفاه لهذا الصيف اختاريها بنفسك لإكمال طلتكِ البهية كل يوم، فأحمر الشفاه هو أحد أدوات التجميل الذي لا يُمكنكِ الإستغناء عنه داخل وخارج المنزل.



• أحمر الشفاه النيود

لا غنى عن اللون النيود كأحمر شفاه، فهو الأكثر شيوعاً على الإطلاق، وله العديد من الدرجات التي بإمكانك اختيارها كالنيود البيج والنيود الوردي والنيود المائل للبني، اعتمدي ما يعجبك منها.

أحمر الشفاه النيود



• أحمر الشفاه الخوخي

منذ العام الماضي، بدأت درجات الخوخي تعود من جديد إلى عالم المكياج بعد أن اختفت في الفترة الماضية منذ التسعينيات، فمع أحمر الخدود الخوخي بلمسة بسيطة، أكملي إطلالتك بـ أحمر الشفاه الخوخي الصريح، خاصة لذوات الشفاه الكبيرة.

أحمر الشفاه الخوخي



• أحمر الشفاه الأحمر الجريء

بات أحمر الشفاه رمز للمرأة الأنيقة والجريئة، ولم يعد محتماً استخدامه فقط على الحفلات السهرات، فبإمكانك اعتماده مع مكياج ناعم وبسيط لتحصلي على إطلالة لا مثيل لها.

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أحمر الشفاه الأحمر الجريء



• أحمر الشفاه الكرزي

اللون الكرزي من أكثر ألوان أحمر الشفاه جمالاً لفصلي الخريف الشتاء، لذا أضيفيه إلى مجموعتك المميزة، وستكوني الأكثر مواكبة للموضة هذا الخريف.

أحمر الشفاه الكرزي



• أحمر الشفاه الفوشي

يضفي اللون الفوشي لمسة من الجمال والإشراق للبشرة، وقد احتل المراتب الأولى من بين الوان احمر الشفاه لهذا الصيف الأكثر وراجاً، لذا دعيه يكون عنوان إطلالتك هذا الخريف، وطبقيه مع مكياج ترابي ناعم لتحصلي على التناغم الذي تحلمين به.