فوائد بذور الشيا لشدّ البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 07:43 مساءً - الشيا هي أحد النباتات الأكثر شعبية والتي لها خصائص غذائية رائعة. وهي تشكل أساس الغذاء لعدد كبير من الشعوب في الحضارات القديمة، لأنها مصدر طبيعي رائع لأحماض أوميغا-3 ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن... والأفضل من ذلك هو أنها تساعد على حرق الدهون وشدّ البشرة.

بذور الشيا للتنحيف





بذور الشيا هي بذور إسبانية تنمو في المكسيك، ويطلق عليها بالعربية بذور القصعين الإسباني، أو المريمية الإسبانية Salvia hispanica.

وقد إشتهرت بذرة الشيا أو التشيا، بين قبائل المايا الذين ساهموا في بناء الحضارة في أمريكا الوسطى.



وقد قدمت بذور الشيا في المكسيك على طبق تقليدي، يحتوي البذور المطحونة مع الماء والليمون والسكر، ويسمى "تشيا فريسكا".



بذور الشيا لشدّ البشرة



• بذور الشيا لها خاصية ممتازة في تسريع عملية التمثيل الغذائي وفي الوقت نفسه تساعد على حرق الدهون المتراكمة حول الخصر وعلى البطن. كما تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، المعدن الذي يعزز هضم الدهون التي تم تناولها خلال اليوم. وتساعد الشيا بشكل خاص على تسطيح البطن.

• الشيا غنية بأحماض أوميغا 3 لذا تساعد على القضاء بشكل فعال على السيلوليت وتجنب الشيخوخة المبكرة. الشيا هي أيضاً مضادة للالتهابات.

• تساعد الشيا على الحد من الشهية إذا تم تناولها بشكل منتظم فهي توفر الشعور بالشبع وبالتالي يتم تجنب تناول الكثير من الطعام.

• الشيا ممتازة أيضاً لتنظيم وظيفة الأمعاء. فهي تحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد على علاج الكسل المعوي. ولكن لا تنسي أنه من الضروري شرب لترين من الماء يومياً.

• تساعد بذور الشيا على تخفيف القلق لأنها مهدئ فعال جداً ينصح به أطباء التغذية.

بذور الشيا



طريقة الاستعمال

• الجرعة الموصى بها هي 25 غ من الشيا يومياً.

• لفقدان الوزن بنجاح عن طريق تناول بذور الشيا، ينبغي المثابرة عليها وتناولها على الأقل لمدة شهر. حضّري قبل الوجبتين الرئيسيتين كوب من الماء أو كوب من عصير الفواكه، وبما أن عليك تناول 25 غ من الشيا يومياً كحد أقصى، ضعي في كل كوب نصف حبوب الشيا، أي 12.5 غ.



• بما أن بذور الشيا تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وأن لها قدرة عالية على امتصاص السوائل، ستلاحظين أنها تختفي شيئاً فشيئاً في كوب الماء وسيصبح السائل أكثر سماكة. اتركيها 30 دقيقة. رد الفعل هذا يعود إلى الجل الذي يشكل أليافها القابلة للذوبان.

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• يمكن تناول بذور الشيا مع الحليب النباتي واللبن الزبادي والسلطة والفواكه والصلصة والحساء والكريمات والخضروات، الخ. ويمكنك أيضاً شرائها مطحونة لصنع الحلويات.

• تذكري أنه من الضروري شرب لترين من الماء يومياً لكي يكون للشيا تأثير.

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