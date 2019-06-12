الرؤوس السوداء... أفضل الخلطات الطبيعية لإزالتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 07:43 مساءً - إذا كنت تعانين من مشكلة الرؤوس السوداء، فلا بد من معالجتها قبل أن تتفاقم، فهي تنعكس سلباً على مظهر البشرة وإشراقتها. لذلك، سنقدم لك أفضل الخلطات الطبيعية المجربة التي تعمل على إزالة الرؤوس السوداء بشكل نهائي.

ازالة الرؤوس السوداء



خلطة العسل وزلال البيض

هذه الوصفة لن تساعدك في التخلص من الرؤوس السوداء فقط، بل أيضاً من الدهون والأوساخ المتراكمة على سطح البشرة، كما تعمل على تضييق مسامات البشرة. إضافة الى أنها تمنحك بشرة أكثر توهجاً.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي زلال بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرتك واتركيه الى أن يجف. بعدها، اشطفي وجهك جيداً بالمياه الدافئة.

واظبي على استخدام هذه الوصفة مرة الى مرتين في الأسبوع. علماً أنها مناسبة جداً لذوات البشرة الدهنية والمختلطة.

خلطات طبيعية للرؤوس السوداء

خلطة القرفة وعصير الليمون

يعمل عصير الليمون الحامض كمضاد للبكتيريا، فيعالج بفعالية الرؤوس السوداء والبيضاء والبثور وحب الشباب على حد سواء. أما القرفة، فتحسن الدورة الدموية في البشرة وتساعد في تضييق مساماتها، فضلاً عن أنها تحافظ على بشرة صحية ومتوهجة على الدوام.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي ملعقة كبيرة من كل من عصير الليمون الطازج والقرفة المطحونة. وحين يتماسك المزيج، ضعيه على الرؤوس السوداء في وجهك، لا سيما منطقة الأنف، واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم.

كرري تطبيق هذه الوصفة 3 الى 4 مرات في الأسبوع. إشارة الى أن هذه الوصفة ملائمة جداً للبشرة الدهنية والعادية والمختلطة.

طرق التخلص من الرؤوس السوداء



خلطة الطماطم والأفوكادو

تمتلك الطماطم والأفوكادو قدرة كبيرة على تنظيف البشرة في الأعماق، والتخلص من الزيوت الزائدة على سطح البشرة، كما يعملان على تقليص حجم المسام الواسعة في البشرة، وبالتالي فإن استخدامهما معاً على البشرة سيخلصك من الرؤوس السوداء في شكل نهائي.

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طريقة التحضير والتطبيق

اهرسي ربع حبة ناضجة من الطماطم وربع حبة أخرى من الأفوكادو. اخلطي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. من ثم ادهني بشرة وجهك بهذا الخليط، لا سيما أماكن الرؤوس السوداء، واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها شطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ.

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