ماسك الليمون لبشرة مثالية في صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 07:43 مساءً - الليمون من المواد الصديقة للبشرة، يحتوي على فيتامين سي، والأحماض التي تمنح بشرتكِ نضارة وصحة، وتعمل على التخلص من الرؤوس السوداء، لهذا فهي من أفضل المواد التي يمكنكِ اعتمادها هذا الصيف لتتألقي ببشرة متوهجة، وإليكِ الوصفات:

ماسك الليمون والزبادي والعسل

يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يغذي بشرتك



- ملعقة صغيرة عصير ليمون



- ملعقة كبيرة زبادي



- ملعقة صغيرة عسل أبيض



طريقة عمل الماسك



- اشطفي وجهكِ بالغسول، لعمل الماسك مع بشرة نظيفة.



- اخلطي العسل والليمون والزبادي مع بعض، وضعيها على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة.



- أزيلي الخليط من على وجهِك.



- افركي وجهكِ عند إزالة الخليط، بالماء الدافئ، ثم الفاتر لغلق المسام.



- كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتنظيف بشرتكِ بالليمون، الذي يغذي بشرتكِ بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، بينما تعمل الزبادي على تلطيف البشرة وتنعيمها، أما العسل فيلعب دورًا مهمًّا في تقشير الجلد الميت.

ماسك الليمون والحليب والموز

يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة والاحماض التي تخلصك من الأوساخ وتمنحك بشرة نضرة وصحية

- ملعقة صغيرة عصير ليمون



- ملعقة صغيرة حليب



- ملعقة صغيرة موز



طريقة عمل الماسك



- اهرسي الموزة جيدًا حتى يمكنكِ وضعها بالخليط.



- اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح كالعجينة، وابدئي بتوزيعها على بشرتكِ، واتركيه لمدة 30 دقيقة.



- اشطفي وجهكِ جيدًا بالماء، لإزالة الخليط.



- كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على ترطيب مضاعف لبشرتكِ قبل العيد.

ماسك الليمون والسكر لـ تقشير البشرة في العيد

وصفات من ماسكات الليمون للبشرة

- ملعقتان من عصير الليمون



- ملعقة صغيرة من السكر



- ملعقة صغيرة زيت زيتون للـ بشرة الجافة



طريقة عمل الخليط



- اخلطي كلًّا من عصير الليمون مع السكر وزيت الزيتون، وابدئي بتوزيعه على بشرتِك.



- بحركات دائرية ابدئي بعمل مساج لوجهِك.



- اتركي الخليط لمدة 3-4 دقائق ثم اشطفي وجهكِ بالماء.



- كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا للحصول على بشرة نظيفة وخالية من العيوب.