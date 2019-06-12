بصوت نشوى الحوفي.. انطلاق الحملة الإعلانية الإذاعية للتوعية بأضرار ختان الإناث غدا

تبدأ غدا الخميس، الحملة الإعلانية الإذاعية التي تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على "ختان الإناث" برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، والتي تأتى في إطار الحملة التوعوية التي تطلقها اللجنة الوطنية وتحمل عنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، بهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذى يوافق 14 يونيو من كل عام .

وأكدت "مرسي" أن الحملة الإعلانية الإذاعية تتضمن مجموعة تنويهات إذاعية سوف تذاع على 18 محطة غذاعية بصوت الإعلامية نشوى الحوفي.

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وأوضحت مرسي أن رسائل هذه التنويهات تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الاناث، والعقوبات التي فرضها القانون لمرتكبي هذه الجريمة، ومن أهم هذه الرسائل "الختان عادة وليس عبادة، ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصري، ختان البنت مش عفة و لا ضمان لأخلاقها، و بناتنا أمانة لازم نحافظ عليها".

وأكدت العشماوي على أهمية التنويهات الإذاعية في هذه المرحلة لنشر الوعى من خلال رسائل تتضمن المعلومات المبسطة المتعلقة بخطورة هذه الجريمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية للطفلة، خاصة وأن الإذاعة مازالت تحظى باهتمام الجمهور في أقاليم الجمهورية.

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