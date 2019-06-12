بالصور| إطلالة جديدة لهيدي كرم بصحبة خطيبها

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها بصورة جديدة برفقة خطيبها، المنتج عصام عبد العزيز، خلال تواجدهما بمدينة لبنان. وظهرت "كرم" بإطلالة كاجوال، مرتدية سترة "كحلي" منقوشة ببعض الحروف باللون الأبيض، دون أكمام. Advertisements وكانت هيدي كرم، احتفلت بخطبتها في أغسطس الماضي، بإحدى الأماكن العامة، بصحبة أصدقاءها وبعض الأقارب. ​

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