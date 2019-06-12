بعد صورته مع السمكة.. ندى بسيوني توجه رسالة ساخرة لـ محمد صلاح

بصورة وتعليق مقتضب، مازحت الفنانة ندى بسيوني، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عقب نشره عدة صور خلال ممارسته هواية الصيد في الجونة.

وقالت "بسيوني": "‏سمك أيه بس.. إحنا بنصطاد درافيل"، مرفقة صورة لها ببدلة غطس سوداء، برفقة سمكة دوليفن متوسطة الحجم، بالقرب من حمام سباحة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد على 7 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتي دلوقتي اللي فخر العرب"، و"سيبي ابننا صلاح في حاله"، و"المهم تعرفي تصتادي سمك زي أبو صلاح ولا لا".

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واستطاع "مو صلاح" صيد أكثر من نوع سمك، أثناء فترة الاستجمام على شواطئ مدينة الغردقة بمنتجع الجونة، حيث اصطاد سمكة من نوع "الحسينية" ويطلق عليها أهل الغردقة "الحصان".

يشار إلى أن الفنانة، ندى بسيوني دعمت الفرعون المصري، في ديسمبر الماضي، عبر حسابها الرسمية على تويتر، قائلة: "تمنياتنا بالتوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم، دعواتنا ودعوات كل العرب".

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