"علقها في المروحة وضربها".. اتهام مدمن بقتل زوجته في الإسكندرية

حياة زوجية مأساوية، فُرضت على الشابة العشرينية "وردة"، ذاقت فيها أنماط مؤلمة من الإهانة من شريك حياتها باستمرار، حتى فقدت حياتها في ظروف غامضة، وسط توجيه شقيقتها اتهامات له، بالقتل العمد داخل شقتهما في محافظة الإسكندرية.

محاولات جادة، تبذلها شقيقة المجني عليها للحصول على حقها، من خلال استغاثتها بالمجلس القومي للمرأة، لتوكيل محامي في قضية مقتل "وردة"، وسط استجابة سريعة منهم للشقيقة المكلومة، ويروي عمر جوهر، المحامي المتطوع التابع لـ"القومي المرأة"، لـ"هن": " بعد الاطلاع على القضية رقم 15443 جنح الدخيلة، تبين أن الدلائل تكشف عن قتل "محمد.إ" لزوجته عمدًا، داخل حمام الشقة.

"ارتباطهم من الأول، بيدل على أن الجوازة دي هتنتهى بكارثة".. بهذه الكلمات بدأ "جوهر" سرد تفاصيل زواج "وردة"، متابعًا أنها تعرفت عليه عن طريق شقيقتها، ليتزوجها عرفيًا، في عمر 16 عامًا، وعندما بلغت السن القانوني، تزوجها رسميًا على يد مأذون، وأنجب منها طفلين.

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ويتابع "جوهر"، أن الزوج كان يتعاطى المخدرات بشراهة، وكان لا ينفق على أسرته وصغاره، كان شديد العذاب مع زوجته، حيث قام بالاعتداء عليها "علقها في المروحة" أمام طفليها، حتى فارقت الحياة، واستنجد بأحد الأهالي على اعتقاد أنها في حالة إغماء، وعلى الفور قامت شقيقتها بالإبلاغ عنه وتم القبض عليه، وحبسه في قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وأختتم محامي وردة حديثه قائلًا: "بعد 3 أسابيع سوف تنعقد جلسة للنظر في القضية، على أمل أن تظهر نتيجة الطب الشرعي التي لم تظهر حتى الآن.

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