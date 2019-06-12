إيمي سالم بإطلالة صيفية وفستان أصفر.. ومتابع: انفصلتي تاني؟

نشرت الفنانة إيمي سالم، صورة جديدة لها، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت خلال الصورة مرتدية فستان صيفي باللون الأصفر، كما ارتدت حذاءً مفتوحًا "سليبر"، أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

وأرفقت تعليقًا على الصورة باللغة الإنجليزية: "فقط أستطيع تغيير حياتي.. لا أحد يستطيع فعل ذلك من أجلي".

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لاقت الصورة استحسان الجماهير وتفاعل عدد كبير مع إطلالتها، وحصدت الصورة على ما يقرب من 3 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، التي كانت أبرزها: "الأصفر ده معناه ايه بدأت أقلق، أنتي انفصلتي تاني، الحلوة، واثق الخطى يمشي ملكًا، أول مرة أشوف حد ينام يصحى يحلو عن اليوم اللي قبله".

وكانت "إيمي" انفصلت عن زوجها وعادت إليه مرة أخرى العام الماضي.

يذكر أن اللون الأصفر، أصبح وجهة الفنانات مؤخرًا للإعلان عن انفصالهن، فمن خلال "بيجامة" صفراء كشفت الفنانة غادة عادل، منذ عدة أشهر عن طلاقها من المخرج مجدي الهواري، وبفستان أصفر خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير، بعدما أعلن أحمد سعد عن انفصالهما، وانضمت المغنية ساندي، للفنانات اللاتي أعلن طلاقهن، بعد أن كشفت عن طلاقها من المخرج حازم كتانة.

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