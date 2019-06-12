"فولة واتقسمت نصين".. رضوى الشربيني تنشر صورتها مع ابنتيها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتها مع ابنتيها "تمارا" و"تيا". ونشرت "رضوى" الصورة مع ابنتيها، مرفقة بتعليق: "الحب كله". Advertisements وتلقت الإعلامية رضوى الشربيني الكثير من تعليقات متابعيها عبر حسابها حيث أبدوا إعجابهم بتشابه ملامحها مع بناتها: "البنات طالعين مثلها"، "3 رضوى الشربيني"، "رضوى مع نفسها" "بتجننوا" "ربنا يخليهملك ويخليكي لينا". وقال معلق: "ما شاء الله قمرات مثل الماما". ​

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