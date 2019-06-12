الفساتين الأفريقية والكارديجان يكسران مَلل موضة صيف 2019

تعتبر الموضة وأحدث صيحاتها هى بمثابة هاجس لدى الكثير من الفتيات، يكرثن الكثير من أوقاتهن بحثاً عن أحدث تقاليعها من أجل مواكبة أحدث خطوط عالم الموضة حول العالم، ولأن الفتيات بطبعهن كائنات يمللن الأشياء بشكل سريع، تكرث الكثير منهن كل أوقاتهن بحثاً وراء التغير، وكيفية الخروج بشكل عصرى مناسب وبأزياء غير تقليدية تخطف إليهن جميع الأنظار، ولأن التراث الأفريقى هو تراث ثرى لديه ما يكفى حتى يخطف من خلاله قلوب وأعين الفتيات حول العالم، نأخذك اليوم فى جولة وسط تصميمات الملابس الأفريقية العصرية التى تتناسب مع جميع أشكال الجسم وجميع درجات البشرة.

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الفساتين الأفريقية:

يتميز التراث الأفريقى بتصميمات الفساتين المختلفة، حيث تفضل المرأة الأفريقية إرتداء الفساتين بجميع أشكالها، بداية من الفساتين القصيرة المنفوشة ذات الألوان الزاهية المتداخلة، وحتى الطويلة المجسمة بجميع نقشاتها ورسوماتها الأفريقية التى تخطف أعين وقلوب الفتيات المهتمات بعالم الموضة حول العالم، فإختار واحدا من بين هذه التصميمات الشبابية العصرية أثناء إطلالتك الصيفية التى بحثين خلالها عن إطلالة مختلفة تخطف لك جميع الأنظار.

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الكارديجان والأرواب الطويلة:

يعتبر الكارديجان والأرواب الطويلة هى أحد القطع الأساسية التى لا يخلو منها دولاب الفتيات، كما تعتبر هذه القطع هى بمثابة جزءا لا يتجزأ من تراث الملابس الأفريقية الشهيرة، التى تعتمد تصميمات أروابها على النقشات المتداخة ذات الألوان الجذابة والزاهية، كإختلاط اللون الأصفر المفضل لدى هذا التراث مع الأزرق وغيره من الألوان التى تتناسب مع البشرة الأفريقية السمراء، كما تتناسب أيضاً مع البشرة الفاتحة بجميع درجاتها، فإذا كنت فتاة بشعرها أو حتى محجبة، فيمكنك الإختيار من بين هذه التصميمات العصرية التى تمنحك جاذبية وبريقاً خاص.

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