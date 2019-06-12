تصميمات "صادمة" لأزياء رجالية تُغلق أسبوع الموضة في لندن

أغلقت مصممة الأزياء الصينية فنج تشن وانج أسبوع الموضة في لندن للرجال بمجموعة أزياء أشاد بها للحاضرون، وهذه الموديلات تعطى التقنيات التقليدية الصينية تحديثًا وفرصة للظهور مرة أخرى.



وقالت وانج، التى اكتشفت النسيج الذى كانت ترتدية جدتها دائمًا عندما عادت من مسقط رأسها في مقاطعة فوجيان الصينية: "زرت 5 قرى ووجدت ورشتي عمل ما زالت تنتج هذا النوع من النسيج، فدمجت هذه التقنية التي تعود إلى قرون في لغة من الملابس الرياضية والحيوية".

تحتوي مجموعتها أيضًا على إحساس بالجمال الهادئ، الذي يحظى بتقدير كبير في الفن الصيني التقليدي ولم يسبق له مثيل في أعمالها السابقة،

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