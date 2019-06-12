بالصور| أغلى الهواتف في العالم.. أحدهم بـ630 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

لا تختلف أغلى الهواتف المحمولة سعرًا بمميزاتها التقنية أو بأنظمة التشغيل الخاصة بها، إنما لأنها مصنوعة أو أُدخلها عليها بعض التعديلات من المعادن الثمينة والمجوهرات النفسية، فبعضها مصنوع من الذهب والآخر من الألماس والفضة،

نرصد لكم أكثر الهواتف الذكية فخامة وارتفاعًا في السعر، والتي يمكن أن تقدمها كنوع جديد من الهدايا، وفقًا لما طرحه موقع "caviar" الإماراتي للهدايا المميزة والعريقة.

1- موبيل "Golden Sheikh":

مُقدم من إنتاج الموقع وهو عبارة عن هاتف قديم بأزرار اعتيادية، وهو مخصص لشخصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومصنوع بالكامل من الذهب الخالص، ومزين بالألماس والنقوش الأنيقة، وشكله على هيئة سيف لفوز المعارك، وسعره 37,670 دولار بما يعادل 63000 جنيه.

2- موبيل أيفون إكس ماكس الألماس:

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التصميم المذهل المبني على الإشارة إلى تنظيم آلية للساعة بخلف الهاتف، تزينه تفاصيل رائعة مع الذهب الكامل المرصع بالماس، ويحتوي على 252 تفصيلة في شكل ألماس رائع من مختلف الأحجام.

يتميز ظهر الهاتف بلوحة ثمينة لامعة تحتوي على ساعة آلية. ويبلغ سعره 23,710 دولار بما يعادل 397100 جنيه.

3- موبيل أيفون البلاتيني الذهبي مع الساعة المبرمجة:

تصميم ذكي يحمل ساعة إلكترونية، وهو من الذهب المرصع من البلاتيني الفضي، وكذلك الساعة مع تصميم الذهبي البلاتيني. ويبلغ سعره 8,510 دولار ما يعادل 142000 جنيه.

وكذلك يتراوح أسعار الهواتف المحمولة المخصصة للهدايا ما بين 8000 دولار (حوالي 133 ألف جنيه)، إلى 5000 دولار (حوالي 84 ألف جنيه)، ويختلف أنواعها وأشكالها ويمكن أن تصمم هاتفا مخصصا لصاحب الهدية المقدمة له، عن طريق اختيار بعض الفصوص من الألماس.