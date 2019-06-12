الموت المفاجئ.. هذه أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– سمية عبد الهادي

قد يتعرض البعض للموت المفاجئ دون معرفة المحيطين للأسباب التي أدت إلى هذا المصير، على الرغم من احتمالية وجود علامات تشير إلى ذلك، لكن قد لا يُلاحظها الشخص نفسه أو المحطين به.

"الخليج 365" يقدم في السطور التالية أسباب وعلامات وطرق الوقاية من الموت المفاجئ، وفقا للدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب في تصريحه لـ"الخليج 365"

- أسباب الموت المفاجئ للأشخاص تحت عمر الـ35 عاما

1- حدوث اختلال في كهرباء القلب أو حدوث ذبذبة بطينية، لكونها المنظومة المسؤولة عن انتظام ضربات القلب، ما يحدث الموت المفاجئ، ولكن هذا الخلل يكون إما نتيجة تضخم عضلة القلب، أو خلل وراثي في الأيونات "الجينات"، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الموت.

2- الإصابة بأزمة قلبية، يؤدي أيضا إلى الموت المفاجئ.

- للأشخاص فوق عمر الـ35 عاما

1- يحدث الموت المفاجئ لهؤلاء نتيجة الإصابة بجلطة في الشريان التاجي.

2- أيضا تضخم في عضلة القلب.

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3- حدوث صدمة كهربائية مفاجئة للقلب.

الأعراض:

- حدوث إغماءات أو دوخة

- الشعور بألم شديد في الصدر

- سرعة خفقان القلب

طرق الوقاية:

- المتابعات الدورية مع الطبيب، والذي يفيد بالاكتشاف المبكر لوجود خلل بالقلب.

- للأشخاص فوق عمر الـ35 عاما، ينبغي المحافظة على ضبط الضغط والسكر في حالة الإصابة بانخفاض أو ارتفاع أحدهم.

- للأشخاص تحت عمر الـ35 عاما، يفضل عمل فحوصات، قسطرة، ودراسة فيزيولوجيا كهرباء القلب.