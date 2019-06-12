طالبات الثانوية العامة عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية: "ليه التعقيد"

حالة من الحزن سيطرت على الطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الانجليزية اليوم الأربعاء، ومن ضمن شكاوى الطلاب صعوبة قطعة الترجمة والبرجراف "القطعة".

"ليه التعقيد الامتحان مش مباشر والأجزاء تحتاج وقت كبير للتفكير".. بهذه الكلمات بدأت نهلة طارق، طالبة شعبة علمي علوم، حديثها لـ "هُن"، معبرة عن استيائها من صعوبة امتحان اليوم، مضيفة أن البرجراف وقطعة الترجمة بها بعض الكلمات الغريبة.

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لم يختلف شعور الطالبة ميرنا أحمد التي قال: "كل درجة بتفرق معانا الناس خرجت بتعيط وبتصرخ من صعوبة الامتحان"، متابعة أن الامتحان غير مباشر والقطعة كلماتها غير مفهومة والاختيار من متعدد في قواعد اللغة الفروق بين الاختيارات بسيطة جدا وصعب تمييزها، كما ذكرت.

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وأكد خالد صفوت، أدمن صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية" بموقع فيس بوك، أنه تم تداول الامتحانات على السوشيال ميديا بعد 15 دقيقة من بدء الامتحان.

وأشار إلى أن أغلبية الامتحان من كتاب "الورك بوك"، لكن الأسئلة غير مباشرة، والامتحان في مستوى الطالب المتوسط والفوق متوسط، ويتطلب تركيز عالي وفهم جيد للمطلوب من أغلب الأسئلة، بالإضافة إلى استخدام بعض الكلمات والجمل الجديدة من خارج الكتاب المدرسي.

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