بينها زيوت البشرة.. مواد تجميلية احذري استخدامها عند التعرض للشمس

تلجأ الكثيرات لاستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب البشرة، والتي قد لا تتناسب مع التعرض للشمس خلال فصل الصيف، والتي يمكن أن تتسبب في تحسّس البشرة وظهور بقع داكنة عليها.

وهناك مستحضرات تتسبب في حدوث تهيج للبشرة عند التعرض للشمس يجب الابتعاد عنها ومنها:

مواد التحسس الضوئي

تصبح البشرة حمراء تبدو كأنها تعرضت لحرق شمسي، والتي تحدث ردة الفعل بعد استخدام المنتج أو ابتلاع الدواء، وكأنها إصابة بالأكزيما، حيث تمتد إلى مناطق من البشرة أبعد من تلك المعرضة لأشعة الشمس.

الزيوت

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تُعرف الزيوت بإمكانية تسببها بتهيّج البشرة، ولذلك يُنصح بتجنّب تطبيقها على الجلد بكميّات كبيرة أو دون خلطها بزيوت تكون حاملة لها مثل زيت اللوز مثلاً، كما يُنصح بتجنّب استعمالها في خلطات محضّرة منزلياً ثمّ التعرض بعد ذلك للشمس.

الريتينول

هو مكوّن فعّال جداً في مجال إخفاء التجاعيد وإعادة الإشراق إلى البشرة، ويُشدد الخبراء على ضرورة تجنّب استعمال الريتينول على البشرة في الأوقات التي تكون فيها الشمس قويّة حتى لو كان ذلك في فصل الشتاء.

حوامض الفاكهة

تتميّز حوامض الفاكهة بمفعولها المقشّر، والمرطّب، والمفتّح للبشرة، ولكن يمكنها أن تكون مهيّجة أيضاً، ولذلك يُفضّل تطبيقها خلال الليل فقط وتجنّب استعمالها خلال فصل الصيف وفي أوقات العطلة.

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