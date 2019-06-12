بالصور| اسكتلندية صبغت حاجبيها فتحولت لشخصية كرتونية مرعبة

تسعى الكثيرات من الفتيات التجديد من مظهرهن والظهور بمظهر أنيق وجذاب بين الحين والآخر، وهو ما سعت إليه فتاة اسكتلندية تدعى "كارون" وتبلغ من العمر 21عامًا، حيث قررت صبغ حاجبيها داخل صالون تجميل.

تفاجأت كارون من مظهر حاجبيها حيث بدت وكأنها تشبه إحدى الشخصيات الشريرة التي تسبب الرعب للأطفال في البرامج التلفزيونية، وهو "روبي روتن" عدو الأطفال الذي يحب تناول الوجبات السريعة ومشاهدة التلفاز، ويغضب من محاولات الأطفال للحفاظ على لياقتهم البدنية.

ونشرت المراهقة عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة لها بمظهرها الجديد الذي أصابها بالحزن والصدمة، لتنهال عليه التعليقات، أبرزها: "من رسم حاجبيك كان أعمى"، بينما شبهها الكثيرون بشخصية "روبي روتن" الشريرة والتي أدى دورها الممثل الشهير ستيفان كارل ستيفانسون في المسلسل الكارتوني "لايزي تاون"، بحسب صحيفة" ميرور" البريطانية.

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ووعد صالون التجميل أن يحاول تدارك الأمر وإصلاح حاجبيها، ولكنها رفضت ووجهت نصائح للسيدات بعدم الذهاب لأي شخص في صالونات التجميل لصبغ حواجبهن كي لا تتكرر مأساتها.

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