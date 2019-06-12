زوج حنان مطاوع مازحا: "مراتي ملبوسة وعليها عفريت"

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على برنامج "أحلى النجوم" الذي تقدمه الإعلامية "بوسي شلبي" ويذاع عبر شاشة قناة المحور، أمس الثلاثاء، بعد نجاح مسلسلها "لمس أكتاف" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2019، في دور "عايدة".

ونشرت بوسي عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام جزءًا من حلقتها مع حنان مطاوع.

وخلال مداخلة هاتفية قال المخرج أمير اليماني زوج الفنانة حنان مطاوع، إن شخصية حنان بعيدة كل البُعد عما تقدمه عبر شاشات السينما والتلفزيون.

وذكر أمير موقف طريف بينهم خلال تصويرها مشاهدها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، " سمعت صوت ضحكة وقعدت أسأل مصدرها مين لحد ما عرفت إنها حنان، ولما سألتها قولتلها مستحيل يكون صوت ضحكتك، انتوا أكيد غيرتوها".

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وقال ممازحًا لها خلال البرنامج "إنتي ملبوسة وعليكي عفريت، مراتي وأنا حافظك".

وعن دورها في مسلسل" لمس أكتاف" قال أمير أن شخصيتها بعيدة كل البعد عن عايدة وهو ما يجعله ينبهر بها، "حنان من الشخصيات اللي تقدري تعتمدي عليها، فهي ذات شخصية متميزة".

مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، كارولين خليل، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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