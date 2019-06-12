صورة| يسرا بجامب سوت أحمر "أوفشولدر".. ومتابعوها: أنتي فين؟

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نشرت الفنانة يسرا، صورا جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وشاركت يسرا جمهورها بإطلالتها، حيث ظهرت بجامب سوت أحمر "أوفشولدرز"، وحزام أسود رفيع على الخصر، وقالت إن الصورة من رمضان 2019.
تنسيق الإطلالة كان برؤية مي جلال، والجامب سوت من تصميم نور عزازي، أما الشنطة فهي من العلامة Designers District، تصفيف الشعر بأنامل طوني المندلق، والميكب لمسات مايا يامن.
وتفاعل جمهور يسرا معها عبر الإعجابات والتعليقات والتي جاء من بينها، "طول عمرك جميلة ورحك حلوة وذوقك في اللبس تحفه أنتي قمر"، و"يسرا يعني السينما والسينما يعني يسرا الله عليكي بس أنتي فين".
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