بالفيديو| في وسط الزحمة.. سيدة تخطف طفلة صغيرة على دراجة نارية

لم يتعدى عمرها الـ 3 أعوام حينما خرجت طفلة صينية بصحبة جدتها، لكن ازدحام الشارع كان سببًا في ضياعها منها، لتستغل سيدة ثلاثينية وجودها بمفردها لتحاول خداعها بأنها سوف تعيدها إلى جدها مرة أخرى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بكاء الطفلة الصغيرة بسبب ضياعها عن جدها، جعل السيدة الثلاثينية التي تدعى "فو" تقترب منها بحجة إعادتها حيث أمسكت بيدها وأخذتها بعيدًا لتضعها على دراجة نارية، وتتجه إلى فندق قريب تقيم فيه مع آخرين.

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وبعدما أبلغت الجدة عن ضياع حفيدتها، أجريت التحقيقات التي استمرت حوالي 7 ساعات، لتحدد الشرطة موقع اختطافها، حيث داهمت الشرطة مقر الفندق حيث توجد الطفلة.

وذكرت شركة "دونج فانج" في بيان لها، بأن الطفلة لم يصيبها أي مكروه، وتم إعادتها إلى عائلتها مرة أخرى، وتم احتجاز السيدة "فو" بتهمة اختطاف الأطفال وتم اعتقال 3 آخرين معها.

ويذكر أن اختطاف الأطفال والاتجار بهم من المشاكل الاجتماعية التي تهدد المجتمع هناك، حيث يتم اختطاف حوالي 70 ألف طفل كل عام للاتجار بهم سواء في العمل القسري أو التبني أو الدعارة.

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