بالصور| استقرت في رئتها اليسرى.. طفلة تبتلع سنتها أثناء نومها

نجت طفلة تركية تبلغ من العمر9 أعوام، بعد ابتلاعها سنتها أثناء النوم وهو ما جعلها تُنقل إلى إحدى المستشفيات على وجه السرعة.

واكتشف الأطباء بالأشعة السينية أن السنة موجودة ومستقرة في مجرى الهواء، المؤدي للرئة اليسرى، وهو ما جعلها تخضع لعملية جراحية لاستخراج السنة، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

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وقال الأطباء بقسم طب الأطفال، في جامعة نجم الدين أربكان، الذين عالجوا الطفلة إنها كانت محظوظة بالبقاء على قيد الحياة، خاصة مع ارتفاع معدل الوفيات عندما يبتلع الطفل جسمًا غريبًا.

وأوضح الأطباء أن الجسم الغريب، يهدد حياة الطفل عندما يعيق وصول الأوكسجين للرئتين، مشيرين إلى أن التدريب الأسري يسهم في الوقاية من وفيات الأطفال، التي تحدث بسبب ابتلاع أجسام غريبة.

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