بالصور| ريهانا تلمح إلى زواجها من رجل أعمال سعودي سرا

ألمحت الفنانة العالمية ريهانا في آخر مقابلة صحفية أجرتها لمجلة Interview عن زواجها سرا "عرفيا"، من الملياردير السعودي حسن جميل، الذي تجمعه بها قصة حب منذ ما يقرب من عامين.

الإعلامية التي أجرت المقابلة هي سارة سالون، النجمة التي شاركتها في فيلم Ocean's 8، وبسؤالها عما إذا كانت في علاقة عاطفية قالت يمكنك تفقد موقع "جوجل"، حيث تشير نتائج البحث كلها إلى علاقة غرامية تجمعها بحسن جميل.

وتطرقت سارة للحديث عن إمكانية زواجها منه، فتهربت من الإجابة بشكل مباشر، وألمحت إلى إمكانية حدوث ذلك حيث قالت: "الله وحده يعرف ذلك، فالإنسان يخطط، لكن الله له خططه أيضًا".

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وبدأت علاقة ريهانا بحسين منذ ألتقطت لهما عدسات الكاميرا صورا لأول مرة وهما يتجولان في إسبانيا في يونيو 2017، وبعد ذلك تلاحقت مقابلتها حتى اعترفت ريهانا بانه تجمعها به قصة حب، وكانت آخر مقابلتهما في إيطاليا مؤخرا يستمتعان على متن باخرة في أجوماء رومانسية.

وقالت ريهانا ذات الأصول الباربادوسية، البالغة من العمر 31 عاما، وتعد أغنى مغنية في العالم متفوقة بذلك على بيونسيه ومادونا بثروة تقدر بـ600 مليون دولار، إنها ترغب في أن تصبح أما وأن هذا الأمر يعنيها أكثر من أي شيء آخر.

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ويبلغ الملياردير السعودي حسن 30 عامًا، وهو ابن رجل الأعمال في مجال السيارات محمد عبد اللطيف جميل وهو نائب رئيس الشركة العائلية، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبيع سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية، حيث تقدر ثروة عائلته بنحو 1.5 مليار دولار.

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