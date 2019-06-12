هل يجوز صيام الـ 6 من شوال قبل قضاء أيام رمضان.."الإفتاء" تجيب

ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه السائلة: "هل يجوز صيام الـ 6 أيام من شوال قبل قضاء أيام رمضان".

وجاءت الإجابة كالتالي: إن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان قبل صيام الـ 6 أيام من شوال يكون أفضل، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الـ 6 عند علماء الشافعية، ويمكن صيام الأيام الـ6 في شوال وتأخير القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالى.

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ونية صيام الستة أيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر سواء أكانت أداء أم قضاء.

ما حكم قضاء أيام الإفطار في الصيام التي مر عليها سنوات؟

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