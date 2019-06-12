أمهات طلاب الثانوية العامة من أمام اللجان: بندعيلهم وبنتابع على فيس بوك

مشهد يتكرر يوميًا، أمهات ينتظرن أمام أسوار المدارس للاطمئنان على ابنائهن عقب أداء امتحانات الثانوية العامة "اللغة الإنجليزية اليوم"، يبحثن عن أي وسيلة تطمئن قلوبهن على ابنائهن.

تقف سلوى أحمد، أمام إحدى المدارس في منطقة الزمالك، تنتظر خروج ابنتها، طالبة شعبة علمي علوم، لكي تطمئن عليها عقب امتحان اللغة الانجليزية: "بتابع جروبات فيس بوك وبحاول أعرف أي معلومة تطمني وبقلق جدا لما بعرف أن في جزء صعب في الامتحان بفضل أفكر بنتي عملت ايه في السؤال ده".

وتابعت سلوى أحمد، أثناء حديثها لـ "هُن"، أنها تتحدث مع غيرها من الأمهات اللاتي يقفن أمام باب المدرسة كي تشعر بالراحة النفسية، وتداوم على قراءة القرآن لابنتها والدعاء لها.

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الانتظار هو السلوك الذى اعتادت عليه مروة طارق، والده إحدى طالبات الشعبة الأدبية: "بفضل اقرأ قرآن واتابع على الفيس بوك أي أخبار عن الامتحان ومستوى الأسئلة والمشاكل اللي حصلت منذ بدء الامتحان، بحس إني معها في اللجنة".

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