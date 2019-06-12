مجموعة مونيك لولييه لربيع 2020.. أناقة إيطالية من بحيرة كومو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توقفت المصممة مونيك لويليه عن القيام بعروض المدرج منذ بضعة مواسم، و بدلاً من ذلك، أصبحت تفضل نقل مجموعاتها إلى أماكن مختلفة وتصويرها في مناظر طبيعية.

وطغى على مجموعة ربيع 2020 طابع الأناقة الإيطالية؛ إذ استلهمت المصممة تشكيلتها من ماريلا أغنيلي، زوجة رئيس شركة فيات جياني أغنيلي، والتي توفيت في فبراير الماضي، وكانت عاشقة للفن وامرأة اجتماعية وأيقونة للموضة، ولهذا السبب نفسه انتقلت لولييه إلى بحيرة كومو لتصوير "لوك بوك" المجموعة.

وبدلاً من تقسيم المجموعة إلى مجموعتين لموسمين مختلفين، قدمت لولييه مجموعة كبيرة وقسمتها إلى شحنتين، وكانت النتيجة الإجمالية عرضًا من الأقمشة الراقية كاللاميه والشيفون والريش والخرز في مجموعة متنوعة من الفساتين والأثواب ذات الألوان الزاهية.

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كان نمط الطيات هو النمط الأبرز في المجموعة، حيث ظهر على بنطلون بالازو وتوب التونيك، بالإضافة إلى بدلات منفصلة؛ ما أضفى عليها المزيد من الحجم والانسيابية.

أما تشكيلة الإكسسوارات فشملت كعوب البلاتفورم، بالإضافة إلى عدد قليل من الأحذية المسطحة المرصعة بالجواهر التي نسقتها مع العديد من تنانير ballskirts.