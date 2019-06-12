خبيرة تجميل تقدم 5 نصائح عند استعمال مرطب البشرة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

لا غنى عن ترطيب البشرة لدى السيدات، خصوصًا بعض التعرض لأشعة الشمس الحارقة التي تزيد من جفاف البشرة، وزيادة استعمال أدوات المكياج المختلفة التي تمتص الترطيب مثل البودر أو كريم أساس "فاونديشتن"، لذلك تقدم خبيرة التجميل أميرة محمد في تصريحها لـ"الخليج 365"، أهم 5 نصائح عند استعمال المرطب الخاص بك في فصل الصيف:

1- اختيار المرطب المناسب لبشرتك:

أفضل مرطب هو الذي يلبي احتياجات بشرتك إذا كانت دهنية أو جافة أو عادية، لذلك لا تشتري مرطبًا للبشرة بمجرد أن صديقتك أوصت به، فكل بشرة تحتاج إلى نوع وتركيبة مختلفة سواء الكريمي أو السائل الزيتي أو العبوة الرشاشة، ويفضل الاستعانة بخبراء التجميل لهذه الغاية. أو طبيب جليد إذا كنت ممن يعانون من أمراض جلدية معينة في بشرتك.

2- إغفال اختبار المنتج

تمامًا مثلما تختبرين ظل الشفاه أو ظل العيون على ظهر يدك قبل الشراء، يجب أن تفعلي الشيء نفسه بالنسبة لمنتجات العناية بالبشرة إن أمكن. ويوصي الخبراء باختبار هذه المنتجات على العنق لمدة أسبوع قبل تطبيقها على الوجه.

Advertisements

3- الترتيب الصحيح لمنتجات العناية بالبشرة:

من أجل الحصول على أقصى فائدة ممكنة، بما في ذلك مرطب البشرة، لا بد من التطبيق الصحيح لمنتجات العناية، حيث يوصى الخبراء بالمنتجات الأخف فالأكثر سماكًا، مثل استخدام التونر أولاً أو مياه الورد كنوع من الطبقة عازلة للبشرة وتقفيل المسام بعد غسل الوجه.

4- استخدام مرطب مع واقي شمسي:

حتى التعرض الخفيف لأشعة الشمس يسهم في ظهور التجاعيد المبكرة، وتكون المرطبات أكثر فاعلية عندما يكون الجلد لا يزال رطبًا ويضاف إليه واقي الشمس، حيث إن الجلد الرطب يمتص الرطوبة ويحافظ عليها لفترة أطول لمحاربة أشعة الشمس الحارقة للجلد.

5- تقشير البشرة بدلًا من ترطيبها:

هناك فرق بين البشرة الباهتة والجافة، فعندما يبدأ الجلد بالتقشر فهذا لا يعني بالضرورة أن بشرتك بحاجة إلى التقشير، بل على الأغلب تفتقر إلى الرطوبة اللازمة للحفاظ على نضارتها.