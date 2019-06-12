بعيدا عن الحمل وسن اليأس.. أسباب انقطاع الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
تعاني بعض النساء من انقطاع الدورة الشهرية بعيدا عن الحمل وسن اليأس. فما الأسباب؟
للإجابة عن هذا السؤال قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش إن انقطاع الدورة الشهرية غير الناجم عن الحالات الفسيولوجية كالحمل وسن اليأس يرجع لأسباب عدة، منها تقلبات الوزن الشديدة أو فقدان الوزن الشديد بسبب فقدان الشهية العصبي (Anorexia nervosa) مثلا.
وأضافت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن انقطاع الدورة الشهرية قد يرجع أيضا لبعض الأمراض مثل أورام المبايض أو لاضطرابات هرمونية كزيادة مستوى هرمونات الذكورة أو بعد إيقاف حبوب منع الحمل.
كما قد تكون الأدوية سببا لانقطاع الدورة الشهرية كالعقاقير الهرمونية وأدوية السرطان والأدوية النفسية.
وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انقطاع الدورة الشهرية وعلاجه.
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