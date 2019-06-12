أجمل إطلالات جمعت إيرينا شايك وبرادلي كوبر قبل الانفصال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 01:42 مساءً - عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك Irina Shayk والنجم الأمريكي برادلي كوبر Bradley Cooper كانا يُعتبران الثنائيّ الأكثر شهرة في هوليوود، حيث ومنذ إعلان ارتباطهما في عام 2015 وهما محط أنظار الصحافة والعالم، ولا سيّما بعد أن أنجبا طفلتهما الأولى عام 2017، لكن مؤخرًا أعلن الثنائي الشهير عن انفصالهما، والكثير من الشائعات تدور حول حقيقة الأمر، والكثر يعتقدون أنّ الليدي غاغا Lady Gaga وراء هذا الانفصال.

اخترنا اليوم بعض أجمل الاطلالات التي جمعت الثنائي قبل الانفصال، وإليكِ بعض الأمثلة.



تنسيق كاجوال اعتمده الثنائي لأحد المشاوير الصباحية:



العديد من المشاوير الصباحية جمعت الثنائي الأنيق، ولطالما كانا حريصين على اختيار اطلالات أنيقة ومتجانسة، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها إيرينا شايك Irina Shayk بنطلون جينز بخصر عالٍ، نسقت معه بليزر طويل باللون الأبيض، واكسسوارات باللون البيج، وبرادلي كوبر Bradley Cooper الذي اختار بنطلونًا قماشيًّا كحلي اللون، نسقه مع تيشرت قطنية وحذاء رياضي.

تنسيق كاجوال اعتمده الثنائي لأحد المشاوير الصباحية







تنسيق مسائي عصري ولافت اعتمده الثنائي:



شاهدنا الثنائي في أحد المشاوير المسائية، وقد نسقا "لوك" جمع بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت إيرينا Irina فستانًا قصيرًا بقصة المعطف باللون الأحمر، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ وشنطة يد من الجلد باللون الأسود، وأكملت اللوك بقبعة حمراء أيضًا، أما برادلي Bradley فقد اختار بدلة رجالية بتصميم كلاسيكي مؤلفة من ثلاث قطع باللون الرمادي.

تنسيق مسائي عصري ولافت اعتمده الثنائي





أناقة الثنائي اللافتة على السجادة الحمراء:



كثيرًا ما كنا نشاهد الثنائي في اطلالات رائعة على السجادة الحمراء، مثل هذه الاطلالة المميزة التي اختارت فيها إيرينا Irina فستانًا باللون الذهبي البراق من دار “فيرساتشي” Versace، ونسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي أيضًا، وتألق برادلي Bradley ببدلة رسمية أنيقة باللون الأبيض.

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أناقة الثنائي اللافتة على السجادة الحمراء





شاهدي أجمل الاطلالات التي جمعت إيرينا شايك وبرادلي كوبر قبل الانفصال.

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