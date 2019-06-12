تعرّف إلى أغلى ساعات ذكية في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 01:42 مساءً - لاقت الساعات الذكية رواجاً كبيراً خلال الفترة القليلة الماضية وخاصة وسط فئة الشباب، لقدرتها الكبيرة على القيام بالعديد من المهام في وقت واحد مما يجعل الحياة أسهل بكثير.

وطرحت العديد من الماركات العالمية الفاخرة ساعات ذكية لراغبى الفخامة والتميز لتظهر وكأنك تحمل حول معصمك تُحفة فنية فاخرة؛ إليك 4 من أغلى وافخم الساعات الذكية في العالم.

الإصدار الذهبي من ساعة «آبل»

وتأتي الساعة بتنفس التصميم التقليدي لساعة ابل العادية إلا أنها مصنوعة بالكامل من الذهب الأصفر والوردي عيار 18.

وتبدأ أسعار النسخة الفاخرة من ساعة آبل الذكية من 10 ألاف دولار وصولاً إلى 17 ألف دولار.

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ساعة « نيكو جيرارد» الذكية

جمعت شركة « نيكو جيرارد»العالمية في ساعتها الذكية الفاخرة «Sunrise Pinnacle» بين تصميم ساعة آبل الذكية والتصميم التقليدي للـ ساعات الفاخرة لتظهر الساعة الذكية المصنوعة بالكامل من الذهب غاية في الرقي والتميز وبسعر يبدأ من 112 ألف دولار أمريكي.

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