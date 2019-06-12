فساتين سهرة من إليسا استوحي منها إطلالتك الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 01:42 مساءً - إليسا من النجمات العربيات اللواتي اشتهرن بالأناقة والاطلالات المميزة، ولا سيّما في المناسبات الرسمية وفي حفلاتها على المسرح، أو على السجادة الحمراء، وكثيرات من النساء يعشقن أسلوب إليسا في الموضة، والذي يجمع بين الأسلوب الأنثوي الجذاب مع لمسات من الفخامة، ولهذا فقد اخترنا اليوم تشكيلة من فساتين سهرة من إليسا، كانت قد اعتمدتها في مناسبات مختلفة، تنوعت من ناحية قصاتها وألوانها والمواد المصنوعة منها، لتستوحي بدوركِ اطلالات مميزة تتألقين بها في سهراتكِ هذا الموسم.



إليسا في فستان من الدانتيل الزهري من إيلي صعب:



في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، شاهدنا إليسا وقد تألقت في اطلالة أنثوية ناعمة، كانت عبارة عن فستان سهرة من قماش الدانتيل والتول باللون الزهري الهادئ من “إيلي صعب” Elie Saab، قصته مميزة حيث إنّ ياقته مفتوحة على شكل حرف V ومن الخلف له ما يشبه الكاب cape، خصره محدد وتنورته منسدلة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الزهري، وسوارًا ماسيًّا مميزًا.

فستان سهرة باللون الأزرق تألقت به إليسا







فستان سهرة باللون الأزرق تألقت به إليسا:



على المسرح وفي إحدى حفلاتها الخاصة، شاهدنا إليسا وقد تألقت في اطلالة فاخرة ذات طابع محافظ، حيث اختارت فستان سهرة من “ألبيرتا فيريتي” Alberta Ferretti مصنوعًا من قماش الشيفون باللون الأزرق التركواز، تصميمه ناعم منسدل بشكل أنيق، وله حزام باللون الأسود على الخصر، وقد نسقت معه سوارًا ماسيًّا عريضًا.

اطلالة جذابة اعتمدتها إليسا في فستان ميتالك براق

اطلالة جذابة اعتمدتها إليسا في فستان ميتالك براق:

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لوك عصري تألقت به إليسا في إحدى جلسات التصوير، اتسمت بالجرأة والجاذبية، حيث اختارت فستانًا من “ألكسندر فوتييه” Alexander Vauthier مصنوعًا من قماش ميتالك باللون الأخضر الزيتي، وله حزام على الخصر من المخمل الأسود، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود.





فساتين سهرة من إليسا شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

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