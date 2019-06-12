صور موديلات عبايات سوداء أنيقة مناسبة للعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 01:42 مساءً - الذهاب إلى العمل كل يوم يحتاج إلى إطلالات عملية ومريحة وعصرية بنفس الوقت، فمظهرك بالعمل يعكس الكثير من شخصيتك ومدى اهتمامك بنفسك، وبالطبع لن تتألقي بطريقة مبالغة أو مُتكلفة.



وعادة ما تكون العبايات باللون الأسود هي أفضل خيار عملي، وتمنحك إطلالة مثالية وجذابة، مع موديلات بسيطة من دون الكثير من التطريزات. لهذا اليوم اخترنا لك مجموعة من أجدّ العبايات باللون الأسود المناسبة للعمل، نسقيها بأكثر من طريقة، وإليك التفاصيل..

العباية السوداء منسدلة سادة

Alhiba D

هذه القطعة أساسية بخزانتك بشكل عام، سواء للعمل أو بأي إطلالة سريعة ، سوف تعتمدينها بأكثر من طريقة، كهذه العباية من Alhiba D وتناسب غالبية الإكسسوارات والأحذية لديك، اعتمديها مع شنطة متوسطة الحجم، وكعب سميك مفتوح كلاسيكي من الأمام مناسب للعمل.

عبايات سوداء مع تطريزات نحاسية بسيطة

Ns Abaya

في الأيام المهمة بالعمل، بإمكانك التأنق بعبايات بتطريزات الخيوط النحاسية البسيطة، كهذه العباية من Ns Abaya، نسقي معها شنطة متوسطة الحجم فاتحة اللون كدرجات الأوف وايت الدارجة هذا الموسم، مع كعب أرضي صيفي، وحجاب باللون الأوف وايت يتناغم مع تطريزات العباية.

العباية المخصّرة مع أزرار معدنية

كولفة Kolfa

لفتنا هذا التصميم الأنيق من كولفة Kolfa للعباية المنسدلة، يتوسطها حزام الخصر، مع الأزرار المعدنية على كلا الجانبين، تزيدك أناقة ورشاقة، ومناسبة كذلك إن كنت من الصبايا طويلات القامة، ستحتاجين مع هذه العباية التي تكشف القدمين، إلى حذاء كلاسيكي أنيق، اختاريه حسب ما يسمح لك مكان العمل، إن كنت ستعتمدين الكعب العالي أو الأرضي.

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العبايات العملية مع اللمسة بالخطوط الهندسية

عبايات سوداء من لارين عبايه Lareen Abaya



أصبحت العبايات مع الرسومات الهندسية من أكثر التصاميم التي أصبحنا نشاهدها بموضة العبايات، تمنحك اللوك العملي والجاد الذي تبحثين عنه، كهذا الموديل من لارين عبايه Lareen Abaya، نسقيها مع سنيكر مريح وحجاب أبيض، للأيام التي تحتاجين فيها للتأنق، لكنك لا تملكين الكثير من الوقت صباحا.

عبايات سوداء مزركشة

Rayanah Collection رايانا كولكشن

أنسب ما يمنحك اللوك الجاد والرسمي هو اختيار العبايات السوداء المزركشة بالنقوشات من نفس اللون على العبايه نفسها، من دون تطريزات كثيرة، كهذا الموديل من، نسقيها مع صندل أبيض أو بألوان النود، واعتمدي هذه المرة على الحجاب من نفس لون العباية.