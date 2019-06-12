حقائب القش لسفرات هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 01:42 مساءً -

تعدّ حقائب القش من الأكسسوارات الأساسية التي يجب على أي امرأة اقتناؤها مع دخولنا موسم الصيف. ولموسم صيف 2019، قدّمت الكثير من دور الأزياء العالميّة حقائب القش كواحدة من أبرز الأكسسوارات التي عاد رواجها مرة أخرى، ذلك ليتم تنسيقها مع مختلف الإطلالات العصرية خلال سفراتك هذا الصيف سواء اخترت ارتداءها على الشاطىء أو في المدينة.

حقيبة القش مع إطلالة كاجوال

ومع الرواج الكبير لحقائب القش، أضحت الخيارات واسعة جداً لدرجة أنها لا تعدّ ولا تحصى، بدايةً من أحجامها المختلفة التي تتراوح بين الكبيرة والوسط والصغيرة، ووصولاً إلى تصاميمها المتعددة سواء كانت اتّخذت شكلاً دائريّاً أو مربّعاً أو حملت شكل Bucket Bag وغيرها.

من هنا، تضع «الخليج 365» اليوم بين يديك مجموعة متألّقة ومتنوّعة من أجمل تصاميم شنط اليد وحقاب القش العصرية التي عليك اقتناؤها إذا ما تخططين للسفر هذا الصيف، ذلك لكي تضفي على إطلالتك لمسة من الأنوثة والبساطة والمترفة.

حقيبة القش هي الأجمل مع إطلالة بتنورة أو فستان بطبعات الورود

حقائب القش لسفراتك هذا الصيف

حقيبة القش من شانيل Chanel

حقيبة قش من شانيل Chanel

اخترنا أن تبدأ قائمتنا من حقائب القش الأفضل لسفراتك هذا الصيف بالحقيبة الأكثر رومانسية وهي شنطة سلّة شانيل Chanel الكلاسيكية الأنيقة المدمجة والمفعمة بالحيوية والنابضة بالحياة خلال فصل الصيف.

ارتديها مع تنورة ماكسي أو ميدي، واستعدّي لأجمل المشاعر الباريسية الأنيقة طوال الصيف!

حقيبة القش من غوتشي Gucci

حقيبة قش من غوتشي Gucci

اخترنا لك من علامة غوتشي Gucci واحدة من حقائب القش الأكثر شهرةً وطلباً في الوقت الحالي. فقد لا تبدو حقيبة الكتف المصنوعة من القش هذه الأكثر تقليدية، ولكنها بالتأكيد واحدة من الأكسسوارات التي تضفي أناقة مثالية على الإطلالة خلال سفراتك في الصيف.

ننصحك بتنسيقها مع فستان بطبعات الورود وتصميم واسع.

حقيبة القش من كالت غايا Cult Gaia

حقيبة قش من كالت غايا Cult Gaia

لحقيبة أكثر تميزاً وكلاسيكيةً، انتقينا لك من علامة كالت غايا Cult Gaia حقيبة Gaia's Ark Mini Bamboo الشهيرة. هذه الحقيبة مصممة من البامبو يدوياً بأيادي أمهر الحرفيين باستخدام مواد استثنائية.

يمكنك تنسيقها مع مختلف الإطلالات سواء بالجينز أو فستان ملوّن على الشاطىء.

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حقيبة القش من سيلين Celine

حقيبة قش من سيلين Celine

أحببنا أن نقدّم إليك من ضمن مجموعة حقائب القش لسفراتك في الصيف حقيبة كتف من علامة سيلين Celine المبطّنة بالجلد وذات التفاصيل الذهبية.

هي رائعة للإطلالات النهارية وأثناء التسوّق خلال سفرك.

حقيبة القش من جاكموس Jacquemus

حقيبة قش من جاكموس Jacquemus

تعدّ هذه الحقيبة المفضلة لدى محررات ومؤثرات الموضة.. فهي ذات تصميم عصري فريد وننصحك باعتمادها في الصيف بالأخص إذا ما كنت مسافرة إلى وجهة بحرية بامتياز.

نصائح تنظيف حقيبة القش الخاصة بك

- أوّلاً أفرغي حقيبة القش تماماً إذا ما أردت تنظيفها.

- من ثم، أخرجي التبطينة أو قطعة القماش الداخلية وامسحيها لكي تتخلّصي من الغبار الموجود في الداخل.

موضة حقيبة القش لصيف 2019

- وترتكز الخطوة الثالثة على تنظيف حقيبة القش من الخارج من خلال ترطيب قطعة من القماش ومسحها بواسطتها.

- بعد تنظيفها، وإذا أردت أن تزيدي من بريقها وإعادتها جديدة كلياً، قومي بترطيب قطعة قماش داكنة اللون بواسطة الماء وال «سبيرتو» المطهّر وامسحيها بها.

- ننصحك بتظيف حقيبة القش الخاصة بك مرتين سنوياً، مرّة قبل بدء موسم الربيع ومرة أخرى قبل فصل الشتاء، ذلك لأنك لن تقومي باستخدامها في ذلك الحين.

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