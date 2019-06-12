إطلالات كاجوال نهارية من المدونة سينا سيفير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 يونيو 2019 01:42 مساءً - لطالما تميزت المدونة سينا سيفير Sena Seveir بإطلالتها العفوية والبسيطة، والتي تركز بشكل أساسي على الإطلالات النهارية الكاجوال، خاصة وأنها محبة للسفر كثيرا والتجوال.



وإذا كنت تحتارين كثيرا بإطلالاتك، ماذا يمكن أن ترتدي بمناسباتك السريعة والعاجلة، أو حتى أثناء السفر، فسوف تلهمك إطلالات سينا سيفير بأفكار مختلفة لتتألقي بها بستايلات كاجوال وعصرية.



البناطيل القماشية مع خامة مريحة بتنسيق عملي

البناطيل القماشية





لاحظنا أن الفاشينيستا سينا سيفير تعتمد على البناطيل القماشية بشكل كبير، وبالرغم من أنها في غالب الأحيان قد تمنحك لوك كلاسيكيا، إلا أن التنسيق العصري قد يعكس اللوك ككل، مثل إطلالتها بالبنطلون الأبيض مع البلوزة الصيفية المخططة، واختيارها المميز للـ سنيكرز الأحمر الملون.

الفساتين الصيفية لإطلالة أنثوية

الفساتين الصيفية

اعتماد الفساتين الصيفية بعطلاتك على الشاطيء، أصبح الأسلوب المميز الذي تعتمده البلوجرز بشكل عام، ويمكنك اعتماده أنت أيضا على طريقة المدونة سينا سيفير، مع أحذية الميول، وارتداء لفة الحجاب مع القبعة الصيفية، ولا تنسي شنطة الباسكت الخوص.



القمصان الصيفية الطويلة

القمصان الصيفية

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من إحدى القطع التي ننصحك باعتمادها بشكل كبير، عملية وتناسب الكثير من القطع لديك، اعتمديها مع البناطيل الجينز الواسعة مثلا إن كان القميص قصيرا قليلا، أو اعتمدي القميص الطويل للوك مستوحى من الستايل البوهيمي، كهذه الإطلالة من سينا سيفير بـ الجينز الواسع مع القميص الأبيض وشنطة الكتف.



الإطلالة الحيادية تنسيق سهل وآخر موضة

الإطلالة الحيادية

اعتماد الألوان الحيادية لم يعد هناك أبسط منه، لتحصلي على إطلالة سريعة وبسيطة، كهذا اللوك باللون الأبيض من سينا سيفير، مع الجينز والقميص الأبيض، والسنيكر بنفس اللون أيضا، لكنها كسرت حدة اللون بـ لفة الحجاب باللون الأحمر، للمسة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.



بهذا الألبوم سوف تجدين 10 إطلالات من المدونة سينا سيفير مناسبة لإطلالاتك الكاجوال.

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