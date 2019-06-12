9 أطعمة طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

عادة ما تثير رائحة الفم الكريهة شعور الشخص بالإحراج، حيث أنها تنتج عن طريق تراكم البكتيريا داخل الفم التي تؤدي إلى إفراز السموم، وأيضًا تعمل على تحليل بقايا الطعام العالقة بالفم وتحويلها إلى الغازات التي تثير الروائح الكريهة.

وتوجد الكثير من الطرق الطبيعية والأطعمة التي يمكنك تخلص الإنسان من الرائحة الكريهة، وعرض موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، بعضًا من هذه الأطعمة:

علماء يكشفون السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة وطرق التخلص منها

أوراق النعناع

يمكن مضغ أوراق النعناع، فهو يثير الانتعاش بالفم ويخلص من أي روائح كريهة.

الزنجبيل

الزنجبيل أيضًا من المواد الطبيعية التي يمكن مضغها والتخلص من مساعدة الرائحة الكريهة.

بواسطة "الزنجبيل".. وداعا لرائحة الفم الكريهة

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التفاح

التفاح من الفواكة الطبيعية التي يمكنها تقليل رائحة الفم الكريهة، فهو يحتوي على مادة البوليفينول التي يمكنها من تنظيف الأسنان والفم، حيث تؤدي إلى قتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

السبانخ

تعمل السبانخ على تكسير المركبات التي تؤدي إلى انتشار رائحة الفم الكريهة، كما أنها تساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة لمنع الجفاف.

القرفة

القرفة تساعد أيضًا على التخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث يساعد في تكسير المركبات الكبريتية المتطايرة في الفم، وتعطي رائحة نظيفة للفم.

البرتقال

البرتقال من الفواكة الغنية بفيتامين C الذي يدمر البكتيريا، ويساعد أيضًا في زيادة إنتاج اللعاب، لذلك تخلصك من رائحة الفم الكريهة.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحارب البكتيريا وينظف الفم مما يعطي شعور بالانتعاش للفم.

الفلفل والبروكلي

يمكن تناول الفلفل والبروكلي فهما يساعدان في التخلص من هذه الرائحة الكريهة، حيث أنهما يحتويان على فيتامين C.

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