سبورتماكس تعودُ إلى تراثها احتفالًا بالذّكرى السّنويّة الـ50 على تأسيسها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفل العلامة الإيطاليّة "سبورتماكس" Sportmax بالذّكرى السّنويّة الخمسين لتأسيسها هذا العام، ولهذا السّبب، قام استوديو تصميم العلامة التّجاريّة، بتقديم مجموعة تحتفي بهويّتها وإرثها، تميّزتْ بطابعها الحضريّ العصريّ، واللّمسات الرّياضيّة.

واطلع الفريق الإبداعيّ على أرشيف العلامة التّجاريّة للعثور على الإلهام ، فكانت النّتيجة حديثة ومنعشة، شملت بدلات رجاليّة أنيقة، أتتْ بعضها بصور ظلّيّة مثيرة، مثل نمط يجمع بين بنطلون بخصر عالٍ، مع سترة سبنسر قصيرة.

وتأثّرت المجموعة باللّمسات الهندسيّة المستقبليّة، التي بدتْ بارزة على الإكسسوارات، كالحذاء الرّياضيّ العالي، والنّظّارات الشّمسيّة، بالإضافة إلى التنانير ذات الأطراف غير المتماثلة، والسترات.

وإلى جانب القطع ذات الطّابع الرّجاليّ، شملت المجموعة، إطلالات أنثوية أنيقة، كالفساتين المتدفّقة المزيّنة بالطّيّات، والخصر المطّاطيّ المشدود.

وتمّ تقديم معاطف الترانش في مجموعة موادّ متنوّعة، من القطن إلى الجلد، كما أنّ شكلها أثّر أيضًا، على تصميم تنانير القلم المنسّقة مع بلوزات ضخمة.