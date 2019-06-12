ثمانينيّ يابانيّ يعرضُ الأزياء بمُساعدة حفيده.. هل العمر مجرّد رقم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثير من النّاس أثبتوا، أنّ العمر ما هو إلا مجرّد رقم، وأنّ تحقيق الأحلام لا يشترط بوقت، أو مرحلة عمريّة معيّنة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف أنديا"، ارتدى العارض اليابانيّ المخضرم، سيلفر تيتسويا، البالغ من العمر 84 عامًا، ملابس حفيده ناويا كودو، أثناء قضائه عطلة نهاية الأسبوع معه، فقام الحفيد بنشر صور الجدّ على "إنستغرام"، وجميع مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وكانت النّتيجة مذهلة، حيث حصد حساب الجدّ على "إنستغرام" أكثر من 98.8 ألف متابع، وكتب الحفيد مقولة: "ارتدي ملابس حفيدك".

وتنوّعت الملابس بين القمصان، والبدل غير الرسمية، والسترات الجلديّة، والقبّعات، إضافة للإكسسوارات، وكان يبدو الجدّ أنيقًا، وجذابًا مع كلّ إطلالة.