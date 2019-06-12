المتحدثة باسم حكومة بريطانيا تهنئ سارة عصام لفوزها بالحذاء الذهبي

هنأت أليسون كنج، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، صباح اليوم الأربعاء، المصرية سارة عصام، لاعبة كرة القدم في فريق ستوك سيتي الإنجليزي، لكونها أول لاعبة عربية مصرية أفريقية تفوز بالحذاء الذهبي لتسديدها أكبر عدد من الأهداف لفريقها في هذا الموسم.

وكتبت أليسون كنج، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "ألف مبروك لسارة عصام ولمصر ولجميع العرب وأقول شكرًا جزيلًا لجميع العرب والمسلمين على الدور الذي يلعبونه في إثراء مختلف المجالات في المملكة المتحدة".

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وفي نهاية شهر مايو الماضي، فازت المصرية سارة عصام المحترفة بصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي، ونجمة المنتخب الوطني للسيدات بجائزة هداف ستوك سيتي هذا الموسم.

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